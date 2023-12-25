橫眉冷看：中國是通脹避風港

前一波的通貨膨脹尚未完結，新一波可能又席捲而來，看來踏入2024年，對於很多人來說，仍然是苦日子。

2022年2月，俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，間接觸發起能源危機，石油和天然氣價格猛漲，其他貨品的訂價也水漲船高。過去兩年，幾乎全世界都受通脹肆虐，中國算是少有的一片淨土。

美國、加拿大以至整個歐洲，近年的物價都是漲漲不停，使民眾苦不堪言。以英國為例，今個聖誕節有650萬人因為阮囊羞澀，沒能力購買足夠的燃料供暖；有270萬人更要在購買食物和佳節禮品之間，二擇其一。

由2022年起的物價升幅，超出大部分人的預想以外，如今俄烏戰爭陷入僵持狀態，或許已近於尾聲，全球通貨膨脹剛有望平復，沒料到新一輪的衝擊又來，近日紅海爆發危機，以也門為基地的胡塞武裝組織，為報復以色列進攻巴勒斯坦人聚居的加薩地帶，現正不停襲擊紅海的商船，試圖影響以色列及西方國家的物資供應。

紅海是國際航運的大動脈，牽一髮動全身，整個海上物流業勢必大受影響，最終會刺激起另一輪通貨膨脹潮。紅海航線被封，大量商船就要取道非洲南端的好望角，拐個大彎才能到達目的地。一個40呎長的貨櫃箱，原本運費是2,400美元，如今漲升至一萬美元，升幅高達3.17倍。所謂「羊毛出在羊身上」，天價的運費，終究也是落到消費者身上。

香港的貨幣與美元掛鈎，外面的經濟風急雨驟，維港兩岸不可能獨享安寧，市民必須做好心理準備。此地一旦通脹重燃，必然推使更多港人北上消費，因為目前中國內地，幾乎是全球唯一的通脹避風港。