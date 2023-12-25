筆下風雲：設立護欄 菲國尷尬

習拜會後，中美同意恢復中斷逾年的軍事溝通。美軍參謀長聯席會議主席布朗，上周四與中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行視像通話，重啟兩國軍方高層溝通渠道。美方透露，二人討論美中雙方要負責任地管控競爭及避免誤判，重申兩軍舉行政策和海事會談，以及兩國太平洋地區高級別指揮官建立溝通渠道的重要性。

說來說去，美國就是急於跟中國設立「護欄」，確保雙方不會擦槍走火。美方這麼急，當然有鑑於其「自由航行」在台海等地相繼受阻，兩軍對峙場面愈來愈驚險，而且都是以美軍落荒而逃終結。解放軍為了國家安全和國家尊嚴，化身拚命三郎，不畏戰不畏死，跟身嬌肉貴的美軍不可同日而語。這樣「玩」下去，美軍出醜國際不言自明，為免災難場面出現，急於跟中方軍事溝通，合情合理。

不過如此一來，便令到美國在亞太區的棋子尷尬了。特別是菲律賓小馬可斯政府，不斷在南海製造衝突，極盡挑釁中國之能事，背後原因，顯然跟得到美國力撐有關。可現在中美恢復軍事溝通，雙方私下談甚麼無人知，菲律賓就此被美國晾在一旁絕不為奇。為了一己利益，美國隨時可以力捧棋子，也隨時可以拋棄棋子。君不見，烏克蘭總統澤連斯基去年訪美獲英雄式招待，但早前訪美一切變得低調，拜登甚至改口說會「盡力」支持烏克蘭，與去年「需要多久就支持多久」截然不同，正是此一時彼一時也。

菲律賓也是一樣。當美國有需要的時候，煽動小馬可斯政府跟中國對抗；同樣地，當美國有另一種需要的時候，最低限度也會壓一壓菲律賓。美國向來如是，這一手已經玩得出神入化，小馬可斯政府不知好歹，不懂小國左右逢源之道，最終必然自討苦吃。