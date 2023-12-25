強詞有理：老美小心眼

西方有位學者曾經指出，中美兩國的相互鬥爭並無意義，如果雙方能共同努力，百分之百的全球問題都將更快、更好地解決。這種說法一點也不誇張，以中美兩國的實力以及產業互補的特點，若能真誠合作，世界上任何問題都不是問題，對雙方乃至全球都有利。難道老美不明白這個道理？他們也許不是不明白，只是因為傲慢與偏見，以及為了維護霸權，不想見到中國強大，尤其不能容許中國超越美國，所以即使傷害自己，也要遏制打壓中國。說穿了，老美就是小心眼。

過去數十年美國主導推動的經濟全球化模式，其實是相當成功的，各經濟體互補有無，互惠互利，一直相安無事，美國固然獲益最大，其他國家和地區也都能共同發展。然而，當老美看到中國逐漸崛起，心理就開始不平衡，而且愈來愈焦躁，竟倒行逆施大搞脫鈎斷鏈，企圖推倒全球化模式，阻止中國繼續發展。美國財長耶倫日前聲稱要和中國建立健康經濟關係和公平競爭環境，實際上就是標榜美國利益優先，就是為了維護美國霸權。近年全球經濟委靡不振，雖然有種種原因，但主要還是因為美國破壞了全球產業鏈和供應鏈，導致國際貿易秩序大亂，經濟自然大受影響。

當初推動全球化的是美國，現在破壞全球化的也是美國，歷史總是充滿諷刺。其實一榮俱榮，一損俱損，全球化模式被推倒，美國本身也受到嚴重傷害。當今全球去美元化浪潮洶湧，不就是美國自己引起的嗎？美元霸權深植於經濟全球化之中，一旦全球化被推倒，美元霸權地位自然受到動搖，這是顯而易見的道理。加上俄烏戰爭爆發後，美西方對俄羅斯實施全方位極限制裁，甚至沒收俄國私人財產，更是加深各國投資者對美元資產的戒心。

歸根究柢，美國動不動就揮舞制裁大棒，將經濟金融問題政治化、工具化和武器化，正是世界上所有亂象的主要根源。傲慢的美國人總是認為，俄羅斯和中國都是不堪一擊，在華盛頓強大壓力面前，所有國家都只能屈服。但事實證明，老美顯然高估了自己，俄羅斯固然沒有被壓垮，反而愈鬥愈勇，中國更是一次又一次取得突破，令華盛頓的封鎖禁運成為笑話。

也許，只有等到老美真正懂得「合則兩利、鬥則俱傷」的道理，中美才有可能坐下來談合作。