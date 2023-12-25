坦言集：全盤落索

美國本來聲稱集30國海軍護航紅海，結果只得10國參與。真正有戰鬥力的相信還是美軍和以軍。以軍勢弱，但美國敢用航母護航嗎？

紅海航道是歐洲、北非與亞洲的主要航道，北極航道在冬天難以開啟，餘者只能繞道好望角，廢時失事，成本尤高。緊張的主要是歐盟，但無能為力。以色列在戰爭中沒有奢望，最後是依靠美國資助。紅海航道的重壓，便壓在美國。一是怎樣保以色列的經濟與軍事供應，不過以色列的經濟規模與戰爭需求規模還不是太大。

二是美國自1956年迫使英、法退出蘇彝士運河，運河及紅海航道便是美國控制和保證，幾十年沒出問題，今次竟由也門胡塞武裝打破航道安全，弄致以色列以外其他的航運要暫停在紅海通行（或許中國是例外）。這不單止是航運供應帶來的經濟問題，更重要的是美國的威信喪失，守不住紅海航道，即保不了蘇彝士運河，美國作為世界霸主便失去在全球各國眼中的信用。

三是胡塞武裝若成功攔截以色列及親美國家在紅海的航行，美國卻打不過、不敢打，這便成國際的先例，其他國家和非政府地方武裝可嘗試控制地緣戰略的海峽，來制約和政治勒索美國及其他國家。非洲索馬里亦曾肆虐海上，要多國合力護航才可抑止，但那是謀財的海盜，若涉及政治，也牽連大國政治，如胡塞武裝，美國及西方是無力戰勝的，唯一的出路是美國妥協。紅海航道以外，國際航道還有不少樽頸之處，可供胡塞武裝式的控制，例如今後拉丁美洲，包括加勒比海，美國勢弱，紅海航道的例子相信也可重演。

美國若不能以武力鎮壓胡塞武裝，餘下的方法，一是美國迫使以色列妥協讓步，依胡塞武裝的要求是停止加薩之戰，進行政治談判。但以色列甘心嗎？美國是否可以推翻內塔尼亞胡政權？

二是美國以外，歐盟、沙特、伊朗、中國、俄羅斯等一起聯合與胡塞武裝談判，同意制裁以色列，讓以色列、美國以外的船隻可安全通過紅海航道，這便要承認胡塞武裝對紅海航道一定的控制權，讓它可以審核通航的船隻和放行。這是對紅海航道及大多數國家最佳的選擇，卻徹底否定了以色列，以及美國大國霸權。而歐盟參與，更會加深歐美的分歧，後果會在烏克蘭戰爭中體現出來。美國會是一子錯（以色列代美國下子），全盤皆落索了。