工作坊教配襯 舊衣環保重生

【本報訊】聖誕節、新年期間，不少市民會買新衣出席派對，或到有聖誕布置一帶的地方「打卡」。不過，新衣只穿一次便丟棄，既浪費又製造多件垃圾，極不環保。有機構在聖誕前夕舉辦環保工作坊，由時裝設計課程的師生親授聖誕舊衣Mix & Match穿搭技巧，或製作聖誕飾物，令舊衣重生，過一個綠色聖誕。

聖誕印花單品點綴 時尚應節 「快時尚」（Fast Fashion）、「即時時尚」（Real-time Fashion）近年大行其道，尤其聖誕服飾較少重用。煤氣公司、THEi香港高等教育科技學院，與聖雅各福群會的社企Green Ladies合作舉辦環保工作坊，邀請THEi時裝設計課程師生團隊以專業知識，教導參加者穿搭技巧，例如善用家裏的衣物，配以聖誕印花單品作點綴，可以穿得時尚又應節。

THEi時裝設計課程畢業生兼時裝達人KOL Rana即場示範配襯衣物技巧時建議，參加者可利用多層次穿搭，例如衣服上外搭毛衣、大褸，或內襯T恤、背心，再簡單加上絲巾、頸鏈等配飾，注入新意，便可輕易轉換形象。

另外，工作坊參加者以舊衣物製作日式聖誕飾物，他們均認為改造舊衣並沒想像中困難，很快便完成作品，而且非常實用；又表示日後會應用工作坊學習到的穿搭技巧，舊衣新穿，減少購買新衣。參加者亦帶備舊衣物捐贈予環保社企轉售，支持時裝重用。

THEi時裝設計課程助理教授張玲認為，學生能夠在工作坊運用專業時尚觸覺和知識，將可重複使用的衣物重新搭配，創造出最時尚的造型，體現了可持續時尚的理念。