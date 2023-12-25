新桶遲面世 恐損垃圾徵費成效

【本報訊】新款垃圾桶研究多年，港府曾稱2021年起實地測試、2022年起逐步推出，惟最終延至上月才開始試用，變相較原定計劃遲至少兩年。議員擔心延遲換新桶損垃圾徵費成效，批評港府推動環保措施不力，徵費、新桶樣樣遲。環保團體亦指當局錯失更換新桶宣傳垃圾徵費時機。環保署稱新舊垃圾桶功能無異，毋須配合垃圾徵費推出。

港府在2016至2020年成立「公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會」，檢視垃圾桶分布及設計。環保署其後稱計劃在2021年起實地測試新桶，預計2022年起逐步推出，替代現有垃圾桶。不過，新垃圾桶最終在上月才出現在街道上。環保署解釋，該署需製作新設計的垃圾桶實物樣辦及搜集相關部門意見，改良煙灰缸、傾側活動裝置及固定方式等設計，確保新桶符合要求才推出測試。

立法會環境事務委員會主席葛珮帆表示，新垃圾桶已在討論及推動多時，質疑署方延遲試用新桶的原因，又指垃圾徵費亦押後實施，不明白為何各個環保措施均遲，促請政府交代原因。

環保措施樣樣遲惹質疑 綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍則指，垃圾徵費早在2021年8月通過，當局應趁準備期推新垃圾桶，令市民適應街頭垃圾桶只供棄置小型垃圾，而非拖延至今，令市民對換新桶的原因感疑惑。

環保署強調，新桶收集廢屑的功能上與現有廢屑箱沒任何改變，因此其推出時間表毋須配合明年4月實施的垃圾收費。