持續寒冷 新界北高地或現地面霜

【本報訊】日前剛度過本世紀最冷的「冬至」後，平安夜及聖誕日持續寒冷，寒冷天氣警告生效。天文台在昨日下午4時30分再度發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，今早在高地或新界北部可能出現地面霜。

大帽山昨4℃未見結霜 本報記者昨晨抵達大帽山，在山腰停車場一度錄得攝氏7.7度。至凌晨2時30分，3男女乘私家車抵停車場後再步行上山頂，未知能否見到結霜奇景；3人日前亦曾到大帽山欲賞霜，惟因有行山人士失蹤，救援人員封路致未能登山。另外，5名青年在上周六（23日）傍晚7時許，抵達大帽山山頂露營，據其中3人指山頂氣溫與山腰停車場相若，無預期中寒冷，眾人早前亦曾在山頂露營，並無期望看到結霜情景。

至近清晨6時，多名市民駕車欲登山賞霜，其中姓梁男子與數名男女友人抵達，他指感覺不太寒冷，亦無預期的凍。記者清晨約6時，在大帽山停車場錄得約攝氏4度，但仍未見有結霜現象。

開放19臨時避寒中心 另一方面，天文台於昨日清晨6時，錄得打鼓嶺氣溫為攝氏3度。本報記者在該處的李屋村一帶錄得約攝氏5度，惟菜田未發現結霜現象。由於冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，昨日本港市區氣溫降至約攝氏10度。而在今日聖誕節，氣溫仍然寒冷，日間非常乾燥，隨後兩三日氣溫逐漸回升。

民政事務總署宣布，額外開放石硤尾社區會堂作臨時避寒中心，目前各區已開放19間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，並會於寒冷警告持續生效期間繼續開放。