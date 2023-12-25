醫管局：除口罩首個冬天 雙疫傳播高風險

啟動服務高峰預案 增人手騰出病床 隨着聖誕、除夕有較多慶祝活動，人流聚集，加上氣溫下降，冬季呼吸道傳染病或出現爆發。醫院管理局總行政經理李立業表示，今年是解除口罩令後的首個冬天，而近日氣溫顯著下降和轉冷，病毒比較活躍，未來更會進入高峰期，流感和新冠病毒傳播風險增加，實驗室陽性指標已有輕微上升趨勢。

李立業昨日出席電台節目時表示，目前未能準確估計哪一種病毒會傳播得較厲害，若新冠及流感疫情一同爆發，公立醫院情況將較現時緊張，醫管局已為可能出現的感染高峰期，做好應對準備，已啟動服務高峰期預案，增強急症室、社區支援及把關能力，人手及其他資源會加快流轉，以更快騰出病床予新冠病人，而18間普通科門診亦會在聖誕假期應診。

18普通科門診聖誕照服務 李又指，現時兒科住院率與內科相若，大約90%至100%，已就最壞情況準備好預案，例如送到其他聯網醫院或在其他病房治療。政府門診亦與私人醫院達成共識，私家診所會提供5%至10%的配額。現已準備好流感或新冠的高峰期，內科入院率可接受10%至20%的增加，同時會因應情況增加臨時病床，甚至安排跨聯網支援。

廣華醫院內科及老人科副部門主管陳德揚在同一個電台節目亦指出，過去兩周，平均每日有約960人經急症室入住內科病房，未見明顯上升，而整體內科病床使用率逾九成，逾半是長者，入住原因多是出現呼吸道感染，暫時未能明顯看到因流感或新冠而入院的趨勢。

他又表示，為應付高峰期，老人外展小組會積極推展遙距醫療，處理長者輕微病徵。他又提醒市民，天氣寒冷對長者的身體會有影響，包括較易出現呼吸道病毒感染，亦有外國數據顯示，若氣溫偏低，較容易誘發高血壓、心臟病和中風等。