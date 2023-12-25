參與帶政治目的罷工 港府指公僕須警覺

【本報訊】政府早前公布更新版《公務員守則》諮詢稿，公務員基本信念由6項增至12項，不但保留「政治中立」字眼，更列明不可以公務員身份批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見。當局又指日後公務員能否參與罷工，要視乎行動是否帶有政治目的。

公務員事務局局長楊何蓓茵日前指「慎言」是美德，認為公務員發表意見必須小心，而職級愈高，空間可能愈小，即使以個人身份發言也不是「免死金牌」，需為被公開的私人談話內容而負責。

需留意守則給予空間 她出席一個電視節目時，被問及過去曾有公務員參與，甚至組織罷工，這些日後會否被視為違反守則。她指如果帶有政治目的，公務員便要警覺，又說：「畢竟公務員也是員工，他的薪酬、福利等方面，他都要有空間和他的僱主，即特區政府去爭取。當然，如果你說是離開這些，是有其他的政治目的的話，公務員參與時的確要小心，也要看守則裏面給予他們的空間。」

正諮詢的更新版守則是今屆政府首份施政報告，其中一項未達標的績效指標（KPI）。她再解釋延遲的原因，指大約在去年底，不論公不公正，也有一些批評，譬如在接收責任方面者在一個團隊一起做事的時候，會有一些割裂等等，有很多這些問題出現，所以在那時候，當局其實已經做好一個稿，但是行政長官覺得鑑於有這麼多最新出現，對公務員團隊的批評、期望，局方也適宜再重新看一次。