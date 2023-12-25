稱成效曇花一現 議員唔撐再派錢

財赤逾千億 學者憂老齡化成財政壓力 政府早前調低今年經濟增長預測，不僅本年度財政赤字逾千億元，甚至下年度或繼續見「紅」。有經濟學者預計香港經濟在未來8至10年均會維持緩慢增長，相信整體不會有重大的起色，亦對結構性赤字問題表示擔心，籲審慎考慮是否派錢。政界對「派錢」普遍吹淡風，有議員明言反對「派錢」，相關措施僅用於特殊情況，又認為多輪「派錢」成效也只是「曇花一現」，政府應推出其他措施幫助基層及中產；另有議員則對「派錢」持開放態度，又促政府勿以財赤為由削減扶貧措施。

有經濟學者昨在電台節目中分析，指本港人口老化問題嚴重，安老醫療措施等構成沉重財政壓力，現在的困難較20年前更大，認為政府應該小心理財，要審慎考慮是否「派錢」。該名學者又認為目前國際地緣政治問題尚未化解，預計14至15年後，美國會轉身與中國改善關係。

籲推出長期措施助基層中產 翻查資料政府在過去4年共派逾2,000億元，在2020年向約700萬人，發放一萬元現金，合共710億元；2021年發放5,000元電子消費券，720萬人受惠，合共360億元；2022年則發放一萬元電子消費券，約660萬人受惠，合共660億元，而在2023年亦向約650萬人發放5,000元電子消費券，合共約330億元。因應政府宣布不向「永久離港」人士「派錢」，受惠人數近年因而減少。

對於政府應否再派錢，議員江玉歡認為未來亦不應全民派錢，指派錢只是在疫情剛消退時有作用，而且多輪派錢成效也只是「曇花一現」，即使在節日期間派錢亦「無咩太大作用」，形容派錢和香港夜繽紛都僅屬短期措施，在疫後全球都未有再派錢，再派錢是欠缺「長遠目光及計劃」，要求政府推出其他措施幫助基層和中產。

另有議員對派錢持開放態度 零售及批發界議員邵家輝同樣不同意派錢，指資源應用在有需要的人身上，而疫情期間派錢只為特殊情況，目前財赤嚴重，港府應審慎理財，呼籲政府多做特色活動，吸引本地和外地人消費，以此帶動多個行業推動經濟。

具勞工背景的議員林振昇則持「開放態度」，認為派錢與否可交由當局視乎財政狀況而定，指疫情期間政府花費大量公帑，包括政府推出防疫抗疫基金及多輪消費券，他同意未必需要向所有人都派錢，但強調要用於有需要的人身上。他希望政府不要以財赤為借口，減少或停止協助有需要的人士，促請要當局要繼續推出扶貧、託兒政策，把資源用在有需要的人身上 ，以做到「精準扶貧」。

有學者預計香港經濟在未來8至10年均會維持緩慢增長。 過去4年派發現金或電子消費券開支