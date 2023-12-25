醫健：藥到病除：咳藥水的迷思

踏入冬季流感及新冠肆虐，咳嗽是常見的病徵，嚴重的情況或會為日常生活造成不便。

一般而言，咳嗽是把氣管與咽喉的障礙物，以痰沫的形式吐出。常見的咳嗽可分為乾咳、痰咳及敏感咳，所以咳藥水分為不同的種類，以針對不同類型的咳嗽。另外，值得一提，大部分咳藥水只是紓緩病徵，並非具有治本之效。

痰咳，可以使用化痰及祛痰的咳藥水。化痰的作用主要是稀釋痰液，令病人可以更容易咳出痰液，常見的藥物成分有溴己新 （Bromhexine）、胱氨酸（Acetylcystein）及氨溴索 （Ambroxol）等成分。而祛痰用於增加氣管的分泌物，使痰液可以更容易經呼吸道排出，對濃痰者較有效，常見的藥物成分包括Ammonia Chloride及Ipecacuanha，由於氣味比較刺鼻，因此俗稱 「馬尿」。而祛痰劑有刺激胃黏膜的作用，因此可能會引致腸胃不適。

乾咳，可以使用鎮咳劑，主要作用是抑制中樞神經而紓緩咳嗽，所以痰咳患者不應使用。

另外，咳嗽有機會因為鼻水倒流，或敏感所致。所以，服食具止敏感作用的抗組織胺亦可紓緩咳嗽。此外，抗組織胺亦能減少流鼻水和噴嚏，從而減低鼻水倒流的情況，因此它們可用於止咳。雖然，咳藥水一般可以在社區藥房購買，但是應徵詢藥劑師或醫生意見，服食所需的合理劑量。

正常而言，因感冒引致的咳嗽，一般最少需要3至4日才可康復。然而，若服藥後情況持續惡化，應盡早求診。

香港醫院藥劑師學會

藥物教育資源中心

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心