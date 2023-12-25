新東爆發8人感染 乙鏈奪2命 7患者曾上水天光墟買淡水魚

【本報訊】侵入性乙型鏈球菌繼2021年在港爆發導致至少7人死亡後，今年自9月患者顯著增加，新界東有8宗病例經檢測發現帶有相同基因序列ST283的侵入性乙型鏈球菌，當中兩人死亡。衞生防護中心回覆表示，其中7人曾到上水天光墟購買淡水魚，各人發病前均曾徒手處理過淡水魚，當中一人更曾食用未經煮熟的鯪魚，其餘則食用已煮熟的鯇魚及大頭魚，但防護中心在兩個魚檔搜集的樣本卻未驗出該基因序列的侵入性乙型鏈球菌。