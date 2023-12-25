氣氛一般街道失色 「唔會特別慶祝」

【本報訊】昨日平安夜於尖沙咀，大部分名店未見明顯人流，有市民指人流對比去年疫情多，但難以與疫情前比較，氣氛亦一般，聖誕裝飾較以前少，也有市民表示不會有特別慶祝活動；傍晚有到訪蘭桂坊的市民直言會北上消費，因為內地的日用品較香港便宜。

市民金生金太認為現在聖誕氣氛一般，街道上也沒有甚麼布置，指尖沙咀人流可以，但其他地方一般，今年都「冷清咗」；另一市民趙太太指人流普通，未完全恢復，而自己也沒有時間北上，市民葉小姐及溫小姐表示沒有特別慶祝聖誕活動，單純行街，也沒有打算北上消費，已經好多人上去，所以想留港消費。

旅客余小姐和歐小姐到港一日遊，表示是第一次來港慶祝聖誕，人流尚可，認為雖然很多香港人北上消費，但是香港氣氛和深圳不一樣；另一遊客黃先生認為今年比起2018年的聖誕氣氛減弱，亦沒有甚麼特別的慶祝方式，只是和家人食飯。

遊客：不知有甚麼地方遊玩 到蘭桂坊的遊客龐生指香港聖誕氣氛比內地好，但不知道有甚麼地方可以遊玩。市民劉生認為今年聖誕氣氛較往年好，被問到會否北上消費，他表示會，也認為內地的日用品較香港便宜，但奢侈品則會在港購買。