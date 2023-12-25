聖誕冷清 商場店舖齋旺丁 酒吧生意少三成

本港迎來疫後首個聖誕節，前日是首天假期，全日錄得逾106萬人次經各個口岸出入境，屬於復常以來首次破百萬人次出入境，其中有67萬人次出境，亦創復常以來新高，當中逾50萬人次是香港居民，而截至昨晚9時，各口岸合共逾90萬人次出入境，分別有57.6萬多人次出境。受到大批市民北上影響，雖然尖沙咀人流不少，但商場顧客不多，有商戶職員形容是「旺丁不旺財」，而餐飲業亦受打擊，酒吧業更指訂座率不足七成，料生意額較去年倒退30%。有蘭桂坊酒吧負責人指雖推出「香港夜饗樂」消費券，但目前仍未有人用，稱政府吸引市民消費的措施未見到成果。

平安夜近60萬人次出境 昨日平安夜，陸續有大批市民到內地或外地旅遊，截至晚上9時，各口岸合共超過90萬人次出入境，分別有57.6萬多人次出境，以及32.8萬人次入境。出境人次當中，羅湖口岸佔最多，有11.6萬人次；其次是落馬洲支綫口岸，有11.1萬多人次。前日是聖誕節首日假期，香港居民單日淨流出超過31萬，以陸路離港到內地的人次逾57萬，香港居民佔43萬人次。單是羅湖口岸，全日有11.2萬港人人次出境；經落馬洲支綫口岸出境亦有9.8萬港人人次。機場有逾7.6萬人次出境，是連續3日逾7萬人次。

港人北上消費已成常態，餐飲聯業協會會長黃家和指來港的旅客數量不似預期，業界對聖誕檔期的生意不樂觀，預計生意額較去年同期、仍在疫情間的聖誕節跌約15%。他又預計今年平安夜及聖誕正日，餐飲業界兩天的生意額較往年少4,000萬港元，期望政府推出刺激消費活動。

批發及零售界議員邵家輝指零售業表現一般，部分行業例如珠寶業界的生意不似預期，原本估計有雙位數字增長，但過去數日的銷情跟去年聖誕假期差不多。但他指化妝業界個別公司加強推廣，令生意有雙位增幅，反映若商戶推出優惠，可以幫助自身銷情並帶動經濟。

本報記者昨午到尖沙咀視察，發現大型商場部分店舖沒有顧客，但整體人流尚可，大部分名店亦未見人龍。鐘錶舖負責人李生表示，尖沙咀人流雖然不少，但沒有人消費，是「旺丁不旺財」，對比以前個個手提名店袋，現在只是「打吓卡」，而且遊客也少於香港市民北上，難以填補差額，即便是旅客也「買得少咗」。

商戶斥政府活動分散人流 有蘭桂坊的酒吧負責人梁先生直言今年生意額下降非常多，目前為止都「唔好」，因政府推出多個活動如廟街夜繽紛、AIA嘉年華等分散人流，加上市民外遊和北上消費，亦減低了人流和節日氣氛，他又指政府雖然推出「香港夜饗樂」消費券，但目前仍未有人用，稱政府吸引市民消費的措施未見到成果。

香港酒吧業協會主席錢雋永指今年聖誕接連星期六日的長假期，不少市民趁機外遊或北上消費，對本地酒吧業生意帶來了影響，業界今年聖誕節訂座率不足七成，預料聖誕檔期生意額較去年倒退30%。