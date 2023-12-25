骾喉安老院友曾昏迷 及時拯救回復清醒

【本報訊】昨晨約11時，西區堅尼地城爹核士街28號一間安老院內，一名男院友懷疑在進食期間意外骾喉，繼而陷入昏迷，院內職員慌忙呼召救護車，將事主送往瑪麗醫院救治。

由於救護員及時拯救，事主在抵院後回復清醒，目前需要留醫觀察。案件列作「有人不適」跟進。