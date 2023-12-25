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骾喉安老院友曾昏迷 及時拯救回復清醒
事主抵院時清醒。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨約11時，西區堅尼地城爹核士街28號一間安老院內，一名男院友懷疑在進食期間意外骾喉，繼而陷入昏迷，院內職員慌忙呼召救護車，將事主送往瑪麗醫院救治。
由於救護員及時拯救，事主在抵院後回復清醒，目前需要留醫觀察。案件列作「有人不適」跟進。
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