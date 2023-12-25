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蒲台群島對開作業 漁民撈獲人類骸骨

人員登上漁船調查。（蘇偉明攝） 人員登上漁船調查。（蘇偉明攝）
人員登上漁船調查。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨7時許，筲箕灣避風塘有漁民報案，指較早前在蒲台群島對開、香港水域外捕撈期間，意外撈獲懷疑人類下顎的骸骨。執法人員其後到場登船調查，並檢走相關骸骨作進一步化驗。
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