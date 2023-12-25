肥瘦雙賊闖酒店房 假冒執法搶錢猖狂

九龍海逸君綽「搵食」 掌摑內地女進逼 兩名肥瘦男賊，前晚懷疑冒充執法人員，潛入位於紅磡的九龍海逸君綽酒店，期間拍打酒店房門，誘使一名內地女遊客開門查看，再趁機侵門踏戶，為所欲為。女事主遭雙賊連番施暴，身上多處受輕傷，最終被威逼打開保險箱，損失約3萬元現金，直至賊人遠離後，她才敢報案求救。執法人員聞訊到場，循多方面展開調查搜證，現時已根據「天眼」影片及事主描述，掌握疑人的外貌特徵，正全力緝拿他們歸案。

遇劫女事主姓陳（25歲），是一名持雙程證的內地旅客，並且獨自下榻於紅磡德豐街20號的九龍海逸君綽酒店。據了解，前晚約10時，陳女聽到房間外有人敲門，不以為意開門查看，殊不知房門剛打開，兩名陌生男子便徑自衝入房間，猛然將她推向牆邊，並且自稱為執法人員。

拖往床上 擸走保險箱內3萬現金 該兩男一度試圖搶走事主的手機，但事主拒絕就範，一直緊抓手機不放，二人見狀大怒，粗暴地將事主拖往床上，再施以連環掌摑「小懲大戒」。陳女被打至面部腫痛，嚇得花容失色之際，有人再威脅她打開酒店房內的保險箱，更聲言如不配合，將會用利器刺傷她。剛捱打的陳女畏懼不堪，只好依言打開保險箱，任由兩男擸走內裏約3萬元現金，然後逃離現場，待驚魂稍定後，她才向酒店經理求助及致電報案。

執法人員奉召趕至，立刻向陳女了解案發經過及翻查閉路電視影片，經初步調查後，將案件列作「行劫」及「冒充警務人員」，現正追緝兩名年約25至35歲的疑犯，其中一人身形肥胖，身高約1.8米；另一人則身形較瘦，身高約1.7米，他們犯案時均身穿黑色外套，分別戴上黑色帽、鴨舌帽及口罩。陳女面部及手腳受輕傷，事後拒絕送院。

類似事件不時發生 6月曾拘4人 冒充執法人員是賊匪的慣常伎倆，過往不時發生類似案件。今年6月29日，約80名男女在旺角大南街6號一個懷疑非法賭檔聚賭，期間有4名自稱執法人員的男子登門，聲稱進行打擊賭博行動，繼而驅趕在場人士落樓，並禁止他們取走賭款等物品。一眾賭客在樓下等待期間，認為人員做法並不合理，似乎事有蹊蹺，最後決定報案「求證」。執法人員到場了解，最終拘捕4名假執法人員、兩名賭檔主持及9名賭客。

2021年12月11日，灣仔一名56歲女子致電報案，指一名自稱執法人員的男子，當日早上到達其位於皇后大道東75號唐樓住所，期間出示委任證，要求入屋搜查，惟對方搜屋離開後，她發現屋內有6,000元現金不翼而飛，懷疑是該名男子所為。執法部門分析情報後，同月14日在北角拘捕一名姓李（40歲）男子，並檢獲一張偽造的委任證。被捕人士其後被控告一項冒充公職人員罪及一項盜竊罪。