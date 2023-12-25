法庭排期審耗4年 競委會擔憂

【本報訊】競爭事務委員會成立8年，至今入稟個案僅得15宗，主席陳家殷指不少案件以和解方式處理；而且入稟牽涉到司法程序，時間會較長，有個案拖延4年時間，對競委會是挑戰，亦令他們擔憂。惟他認為以行政方式加快裁決在港不可行，又指競委會毋須擴大權力，認為暫時夠用。

陳家殷指，現時不少案件是以和解等方式處理，而入稟審裁處則會遇上另一問題，就是牽涉到法庭司法程序，變相時間不是競委會掌握得到，亦可能比較長。他舉例，2020年3月份已就教科書一個懷疑合謀案件入稟法庭，現在排期審訊去到2024年4月、即是超過4年時間，對他們來說是一個挑戰，甚至有點令他們擔憂。

缺專才 難以行政方式裁決 他認為倣效其他地方成立委員會，以行政方式加快裁決在港不可行，因為無足夠相關專才。至於競委會應否擴權或修例，他認為暫時夠用。

不過，即使確立到是合謀定價，以往一些重大案件，競委會都選擇和解。然而，近期中原美聯涉嫌合謀訂定經紀佣金水平案，理論上都可以採用和解；但陳家殷就指，選擇和解的罰款不及在法庭定罪的多，故此要透過法庭判決，才會有阻嚇力。

至於是否所有個競委會案件都要入稟，陳就強調並非要求所有案件必須打到底，要令該公司倒閉為止。因為如果市場少了一個競爭者，實際上亦少了競爭。有些案件，如果覺得需要樹立一些重要《競爭法》一些原則，當然希望有機會提上法庭釐清該些原則。