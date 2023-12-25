「加多減少」透明度低 消委會促披露數據

【本報訊】本港車用燃油價格一直被批「貴絕全球」，遭質疑油價「加多減少」。消費者委員會過去多年監察油價變化，最新的監察報告顯示，本港油站牌價與布蘭特原油價差距愈來愈大，7年間上升達85.2%；與汽油進口價差距更逾一倍，而牌價縱使經常調整，但即使國際油價早年大幅下跌，牌價卻較多時「加多減少」。該會指，本地燃油市場一直存在高油價、低透明度，令人質疑油公司「合謀定價」，期望油公司披露更多有關成本和銷售數據。

消委會最新的車用燃油價格監察分析研究在2020年發表，研究翻查2013年至2020年首季的數據，發現最高與最低的每月牌價與同期布蘭特原油價差距上升85.2%；每月牌價與進口價的差距更高達107.9%。其中在2020年3月，每月牌價與同期布蘭特原油價最大差距為每公升9.48元。

牌價與進口價差距不斷擴大 該會又指，牌價相對布蘭特原油和汽油進口價在7年間的差距不斷擴大。以2020年3月為例，當布蘭特原油和汽油入口價格回落至2016年首季相若水平，但汽油牌價卻比當年上升，差價逾3元。該會又將7年間的汽油牌價和布蘭特原油價格累積增減後發現，每公升牌價在減價時「少減」了2.4元，並且加價時「加多」了1.99元，反映除2014年外，7年間牌價普遍存在「加多減少」現象。

消委會亦提到，各油公司的投標價等經營成本應不盡相同，質疑為何他們的油站牌價又會相對一致。而競委會作為監管市場競爭的法定機構，可考慮賦其權力調查燃油市場。