查合謀定價大滯後 車主有排捱貴油

競爭條例引入8年 「加快減慢」未曾改善 本港5間油公司的油價一直被指加快減慢，而互相定價非常接近。本報記者昨日視察5間油公司的油站標價，發現無鉛汽油劃一定價每公升24.19元，當中是否存在合謀定價是每位車主的疑問。《競爭條例》於2015年生效後，社會便期待競爭事務委員會盡快出手打擊「油魔」，但8年過去相關調查仍然滯後，車主仍然捱貴油。競委會否認相關調查「冇聲氣」，稱重大合謀案件於海外一般需時數年調查，強調油價問題毫不簡單。汽車業界指本港油價高來自地價及稅率等多項因素，而當中以油卡提供折扣的資訊欠透明，對車主不公平，期望競委會介入調查後會有正面訊息。

汽車燃油加快減慢問題存在已久，甚至各油公司經常「巧合」地標價一致，令市民質疑各公司是否合謀定價，惟政府表明致力爭取於2050年前實現碳中和，並研究推動零碳車輛等減碳方法，沒有理據以降低車用燃油價格作為政策目標，故車主都期望競委會介入調查後，能夠給予大眾一個清晰答案。

競委會：易與平衡定價混淆 競委會主席陳家殷昨於電視節目中表示，該會在2021年已就本港油公司是否合謀定價展開調查，不認同相關調查「冇聲氣」，他強調海外重大合謀案件調查動輒都要3至5年，油價亦非簡單問題。他指，市場會出現一間公司先調整價錢，另一間翌日或隨即跟隨、且幅度一樣的情況，無論本地或海外都很易將這種「平衡定價」的做法，跟合謀定價混淆。

陳指，市民覺得平衡定價有問題，但是否有足夠證據成為呈上法庭的反競爭案件卻是兩回事。他稱，若有證據證明有個協議都是不容易；又或者不單看到兩者價格相同就當作是合謀。

不過，本報記者昨日到5間油公司觀察最新油價，發現無鉛汽油每公升標價均為24.19元，但中國石油設有門市折扣，汽油每公升減兩元。消委會亦有在扣除折扣及燃油稅後，每日公布各油公司價格予司機參考，過去一周的油價變化不大，各油公司會在其中兩日減價。

司機陸先生批評本港油價很貴，而且加快減慢，他認為當局有需要去調查一下油公司有沒有合謀定價，「要控制油價唔通叫油公司自動自覺咩，根本冇可能！」另一車主梁先生認為油公司提供折扣不透明，而國際油價下跌後，本港油價亦無下跌，令他摸不着頭腦。

油卡折扣五花八門 製造混亂 本港油價冠絕全球，根據英國經濟學人智庫公布2021年全球生活成本調查報告，每公升汽油價格，香港連續3年位列第一，每公升價格為2.5美元（約20港元），按年升約14%，比起排第二的荷蘭阿姆斯特丹貴近15%。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，本港油價全球首屈一指，各油公司價格幾乎一致，但港府過去缺乏監管是政策上的失誤，車主都期望競委會介入調查後會有好的進展。惟他相信各油公司之間合謀定價的機會不高，油公司加快減慢亦屬商業行為，而本港油價高亦來自多項因素，包括高地價及高稅率等。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄認為，香港油價在扣減燃油稅及油卡折扣優惠後，實際上與歐洲的油價相若。惟他指，油公司標價很高，卻在油卡上提供「五花八門」的優惠，做法有欠透明度，也非所有車主能享相同折扣，認為此方面可加強規範。隨着電動車數目增加，未來需要入油的車輛減少，江日雄預期未來油價將會因需求減少而有加價壓力。

本港油價冠絕全球，各油公司定價幾乎一致令人質疑是否存在合謀定價。（吳鎮興攝） 李耀培指，本港油價全球首屈一指，過去缺乏監管是政策上的失誤。 昨日有5家油公司的無鉛汽油價格一致，每公升為24.19元。 本港過去一周無鉛汽油價格趨勢（扣除門市折扣及燃油稅） 陳家殷表示，競委會仍在調查本港油公司是否有合謀定價。 司機鬧爆