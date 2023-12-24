聖誕出遊已成風 消費都是向外流

今個聖誕節是疫後復常的第一個聖誕節，港人蜂擁外遊已可預期。昨日所見，機場離境大堂擠滿外遊人潮，航空公司櫃位大排長龍，有人選擇坐飛機北上，有人湧往日韓玩樂，預計在當地消費少則數千元，多則過萬元，而經各陸路口岸北上的港人也不在少數。最有購買力的一群紛紛出走，本港零售餐飲業界本來對聖誕旺季寄以厚望，如今也打定輸數，難道肥水只能流向別人田？

聖誕連同周末4天假期展開，入境處預計，聖誕新年假期約有903萬人次，經各海、陸、空管制站進出香港，預料昨日是出境高峰，約有60萬人次，較多人經陸路離港。至於前日，本港各口岸出境總人數已超過43.9萬人次，當中逾34.4萬人次為港人，較上一個周五多逾5.2萬港人出境。短短兩日，香港已有過百萬人次出走，全部屬於最有消費力的一群，這個假期本港消費市道如何，可思過半矣。

事實上，香港人素來熱衷外遊，3年疫情各國封關，大家屈在家裏足不出戶，早就悶得發慌，好不容易迎來全面復常，報復式外遊井噴式爆發，正常不過。有港人昨日北上到上海遊玩，預算花費3,000至4,000元；有遊日家庭則預計用過萬元在當地爆買，坦言今年已外遊了3、4次，合共花費6至9萬元，而且難得有假期，「去玩便不會就住」，不可謂不豪氣。

單是在當地吃喝玩樂，便花費數千至過萬元不等，連同酒店機票，一個香港家庭外遊，帶動的經濟效益，絕對不容小覷。更不必說，經陸路北上依然是港人最主要的旅遊模式，前日最多人出境的口岸是羅湖，逾8.1萬人次，帶動的消費額非常可觀。單是10月，過境深圳的港人多達355萬人次，消費額達到36億元人民幣，若按人次計算，人均消費約673元人民幣，即700多港元。即日來回已有這個消費數額，絕非小數目，深圳商戶亦對準港人出招，例如有商場推出「即買即退稅」變相九一折優惠吸客，也有景點及商場直接向持回鄉證港人扣減費用等，吸引力大。

本港商界本來對聖誕新年檔期寄以厚望，旅發局亦推出10萬份100元「香港夜饗樂」餐飲消費券，冀留住港人在港消費，如今看來，恐怕事與願違。昨日開鑼的香港冬日美食節及冬季購物節，人流不如預期，有檔戶坦言今年勢頭較弱，「最致命係通關」，認為港人北上對零售市道造成致命打擊。港府不是不知問題所在，也不是沒有花心思谷消費，最近便夥同廟街商販搞夜市，但面對內地以至日韓的競爭，這些吸客招數顯然並不足夠。

流水落花春去也。過去香港是美食和購物天堂，是旅遊和盛事之都，但隨着這些年只顧搞政治鬥爭，不進則退，許多事物已然褪色。反觀周邊城市不斷自強，不斷提升服務及旅遊質素，香港已被比下去。如何留住港人，如何吸引旅客，需要整個社會一起反思細想。