笑看天下：更要提防日本越南

南海掀惡浪，皆因中國周邊「小鬼」多，一個菲律賓近排頻頻尋釁滋事，之不過菲律賓畢竟國力有限，而且知所分寸。早前菲律賓有輿論要求驅逐中國駐菲大使黃溪連，其總統小馬可斯表明，雖然佢本人可能對於黃溪連嘅行為感到不安，但不會要求中國召回大使，因為菲國不能承擔可能造成巨大麻煩嘅後果。

小馬可斯縱使倒向美國，關鍵時刻頭腦還算清醒，佢希望中菲兩國能在談判桌上討論南海爭議，而不是在公海上與對方船隻相撞，呢啲咪叫有自知之明囉！中菲軍力太過懸殊，以武力對抗，菲律賓就是「找死」！中國真正嘅麻煩對手，應該係日本和越南。《中日和平友好條約》締結45周年，然而兩國之間交往始終矛盾重重，日本一直指釣魚島屬於日本，排放核污水又不聽中國言，一意孤行令中方不得已全禁其水產。

此外，美國與越南提升至最高級別嘅「全面戰略夥伴關係」，日本慌死執輸，又要與越南由「廣泛戰略夥伴關係」提升為「全面戰略夥伴關係」，以美國馬首是瞻彰彰明甚。日本最近正式修改「防衞裝備轉移三原則」及運用指南，取消使用外國公司許可證喺國內生產嘅防衞裝備，向許可證國及第三國出口之禁令。日本隨即批准向美國出口日製愛國者防空導彈，使美方騰出自身庫存援助烏克蘭。

至於越南，近排可謂意氣風發，美國積極拉攏，國家主席習近平亦旋風式訪問越南兩天，雙方公布嘅《聯合聲明》，表面上打破美國企圖拉攏越南對抗中國嘅好夢，之不過，越南領導人將該國嘅外交原則定位為「竹子外交」，竹子枝幹柔軟，隨風搖曳，倒難以估計會傾向何方，大抵邊度有着數就倒向邊度，是以中國也要小心，免中暗箭才叫苦也。