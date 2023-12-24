撥亂反正：勾聯外力 菲國傳統

日前提到，當俄烏及以巴等西線戰場開始熄火，東線的朝鮮半島、台海及南海局勢卻急速惡化，火藥味漸濃。當中又以中國及菲律賓在仁愛礁的衝突升溫最惹人關注，雙方由最初的口水戰、魚網戰、浮標戰、激光戰、水炮戰、擦船戰，到近日演變成近乎真的要開戰。這令人想起菲國駐美大使早前的一番話，指第三次世界大戰的爆發點，在南海的機會高於台海。

菲律賓外長馬納羅日前緊急致電中國外長王毅，不知是想抗議還是求和。而王毅的回應則相當清晰，他形容中菲關係現已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。他又指當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事。王毅最後警告，若菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

不少分析指出，這是中國近年罕見的外交重話，似在警告菲方若不收斂讓步，兩國便真的難免一戰。至於「不懷好意的外部勢力」，當然是劍指美國，但也包括日本。無獨有偶，在兩國外長通電話的同一天，菲律賓就高調宣布啟用一套由日本交付、部署在距離中菲爭議領土黃岩島僅300公里遠的雷達監測系統，並表明願意與美日分享由該系統收集到的數據。這亦是日本政府自2014年修改禁止出口武器政策以來，首次向外國出售的一整套先進防衞裝備。

很明顯，至少有部分菲國官員聽不懂中方的嚴正警告，或是根本就想在美日支持下跟中國開戰，甚或是美日指使菲方刻意在南海挑起戰亂。而事實上，勾聯外國一直是菲律賓的歷史傳統，明日再詳談。