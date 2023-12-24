冰鑑春秋：印度也想插手南海？

菲律賓在南海的動作愈來愈大，總統小馬可斯揚言將引進更多外國勢力來對抗中國大陸。而似乎是為了證實他的宣言，日前印度卡德馬特號護衞艦也造訪菲國，印方不僅強調將加強與菲方的合作交流，還譴責中方阻撓菲國在南海進行補給與人道救援任務。這似乎表示，印度有意擴大與中國的對抗態勢，試圖將雙方的對峙從陸上的喜馬拉雅山，推進到海上的南中國海。

印菲的合作並非僅在口頭上，因為菲國還向印度訂購價值3.75億美元的布拉莫斯陸基超音速反艦導彈，這種射程達350公里、可以2.8倍音速貼海進行攻擊的導彈，是俄印合作生產的。印度可以將之販售給菲律賓，也讓人聯想，是否這中間也有俄羅斯在南海博弈的影子？

有了布拉莫斯導彈，加上日本提供的雷達，以及美國的增程型海馬斯火箭，將大幅增強菲律賓在南海的對抗能力。而印度也想藉由協助菲律賓抗衡中國，提升自己在國際上的影響力，抬高印度在南海與國際的話語權。

不過大陸在南海的實力已今非昔比，光是在仁愛礁附近，便有美濟礁、永暑礁、渚碧礁對其進行封鎖，海上則長期有8艘海警船與驅逐艦、護衞艦以及36艘漁船巡航；其他包含022導彈快艇在內的各式船艦與戰機、巡邏機，更環伺在側。在海空實力比例懸殊的狀況下，印度一、兩艘艦艇根本起不了作用，除非美國願意大舉進駐，否則依舊無法改變大陸在南海的絕對優勢。

但美國最近在大力翻修的，卻是屬於第二島鏈、位於關島北方200公里的天寧島機場。在美國戰略後撤的狀況下，菲律賓就算加上日印澳，也無濟於事，恐怕只會刺激大陸持續加強在南海的工事，對菲國施加更明顯的壓力。