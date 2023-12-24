強詞有理：濫竽充數

說美國霸權衰落，很多人不認同，媚美人士可以舉出100個理由證明美國依然很強大。其實相對而言，美國綜合實力大不如前，這是不容否認的事實，對付中國和俄羅斯固然無能為力，對付北韓和伊朗也力不從心，連對付也門胡塞武裝在紅海的襲擾也頗感吃力，不得不拉攏一批盟友來壯膽，猶如一群大人欺負一名小孩，對美國霸權而言既是莫大諷刺，更是莫大恥辱。最好笑的是，為了湊足10國聯軍，美國連巴林和塞舌爾也拉來撐場，分明是濫竽充數。這兩個芝麻綠豆般的國家能派出多少海軍與美軍一起護航？

美國一向喜歡打群架，從來不敢單打獨鬥，朝鮮戰爭如是，海灣戰爭如是，入侵阿富汗和伊拉克亦如是。但沒想到如今連對付胡塞武裝也要找幫手，難怪老早就被譏為「紙老虎」。在胡塞武裝的無人機和導彈頻頻襲擾之下，美國軍艦萬一有甚麼損傷，豈不是更丟架？胡塞武裝的無人機一架大概是2,000美元左右，而美軍用來擊落無人機的導彈一枚就值200多萬美元，怎麼算都是賠本買賣，即使美國軍費年年膨脹，也禁不起如此消耗。

日前美國國務卿布林肯致電中國外交部長王毅，指胡塞武裝襲擊紅海商船損害了包括美國和中國在內所有國家的利益，希望中國在這方面能發揮建設性作用。聽其語氣，10國聯軍似乎還收拾不了胡塞武裝，要求中國出手協助，是不是很窩囊？

冤有頭，債有主，胡塞武裝之所以襲擊經過紅海航道的商船，皆因美國縱容以色列在加薩濫殺無辜，以國不停止殺戮，胡塞武裝就不會停止襲擾，紅海也就不會安全。美國與其打造甚麼10國聯軍，還要求中國發揮「建設性作用」，不如要求以色列遵守國際法。老美不是口口聲聲維護人權嗎？以色列的戰爭暴行豈止是違反人權，根本就是種族滅絕，美國助紂為虐，除了暴露其虛偽本質，更是與天下為敵。

別看美國依然到處耀武揚威，實際上影響力和號召力每況愈下，與過去登高一呼、應者雲集已不可同日而語。尤其是經歷過俄烏及以巴兩場戰爭，美國所有底牌都暴露了，許多國家紛紛避而遠之。即使是中東的傳統盟友如沙特阿拉伯、阿聯酋等國，也與美國漸行漸遠。可以毫不誇張地說，美國中東政策已是四面楚歌，呼風喚雨的時代一去不復返。誰說美國霸權沒有衰落？