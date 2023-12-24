坦言集：打破神話

以巴之戰把猶太人的神話打破，舊約聖經的神原來是部落神，幫猶太人佔領迦南之地，更可容許把迦南土地的人民，老幼婦孺一併殺戮，以成就猶太建國。十誡的不可殺人，原來只是不可殺猶太人而已，其他種族的，一概可殺。舊約聖經這樣的種族主義宣傳，實在應被各國禁止流通，不可能如現在那樣，廣泛傳播。

以巴之戰揭露以色列國的種族主義政策和政治信仰，它的政治性質與納粹差別不大，只是偽裝出色，世人也為納粹對之滅絕所掩蓋，看不到他們有權有勢之時與納粹無異，且多了他們的宗教加持。

猶太人的神話破滅，助長猶太奪地建國，和縱容他們70多年對巴勒斯坦人民種族主義迫害的美國及西方，亦同時因加薩人民的人道主義災難，揭露出他們的虛偽和底下的狼狽為奸。自由、民主、平等只是他們口中的說法，落到現實便只有他們本身的利益，沒有別個民族的生存權、發展權。

猶太人與巴勒斯坦人本是同種同文化，美國及西方單方面的決定選擇猶太人而置巴勒斯坦人於危地、死地。猶太人之被挑選，一是猶太人已融入美國的精英層，且以金融等範疇壟斷美國與西方的經濟，不是美西方挑選猶太人，而是猶太人挑選美西方。

二是以色列並不代表猶太人的全部，而是美國及西方在中東的代理人，以之制約中東伊斯蘭教及阿拉伯各族國家。或許最終利害取捨之時，美西方不會拋棄猶太民族，事實上是沒法拋棄已嵌入美西方精英層內的猶太勢力。但即使放棄以色列國不如阿富汗那樣容易，以色列國仍會是美西方捨棄的政治棋子。雖然未必會撤退，但會迫使以色列妥協，以逃避以色列滅國之險和美西方勢力從中東全撤之危機。只要政治形勢發展至以色列軍事行動失敗，政治內鬥激化，國際開始制裁，美西方必會棄車保帥，謀求保存實力，以冀復起。

以巴之戰和由此給世界的啟示是打破西方神話，讓各國人民可清楚地看到政治陰謀的各種布局安排。美國及西方主流媒體宣傳推廣的才是謊言和陰謀，反而他們一直詆毀批評的政治陰謀詭計，才是政治和歷史的真實面貌。

全球社會要重新調整對歷史和現實政治的認知，並據此排除美西方的謊言，重訂新的、現實的國際觀、世界發展觀。