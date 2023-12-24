躁夫妻互毆掛彩 男嬰慘變出氣袋

冬至大過年本該一團和氣，惟沙田一對關係欠佳、時為育兒問題發生爭執的夫婦，前晚在佳節之下又再爆發衝突，期間有人懷疑情緒失控，手口並用襲擊丈夫之餘，更拍打5個月大兒子前額；丈夫盛怒下更疑「以暴制暴」，怒摑妻子及把她推跌，後者自覺受苛待遂向母親訴苦及報案求助。執法部門接報趕至，經初步調查後拘捕夫婦二人，連同受傷男嬰一併送院治理。

前晚11時15分，一對夫婦在牛皮沙街6號愉翠苑愉揚閣一單位，因育兒問題發生爭執，期間姓王（30歲）男子手抱5個月大兒子，詎料姓符（24歲）妻子突然情緒激動，抓傷丈夫的前臂之餘，更咬傷其左上臂，糾纏間更拍打男嬰的額頭。王男怒不可遏反擊，符女被人不停掌摑並推倒在地。其後符女不甘被打，遂轉告母親並報案求助。

5個月大B額紅腫留醫 執法人員接報趕至，經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕符女；王男則涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕。王男左肩及手臂受傷；符女則前額紅腫、嘴唇出血及雙膝紅腫，連同額頭紅腫的男嬰，一併由救護車送院治理，其後男嬰更需留醫。

據了解，現時從事裝修工作的王男，與前妻育有一名4歲大兒子，在2021年10月，王男與符女發展戀情，婚後誕下一子並租住上址，惟兩夫婦其後關係欠佳，且屢次因為育兒的問題而出現意見分歧，今年10月底更鬧出家庭糾紛需要報案處理。前晚案發之後，王男的4歲兒子需暫交由祖母照顧。