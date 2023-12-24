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粉嶺獨立屋失竊值10萬財物
粉嶺龍馬路有獨立屋遇竊。（李國健攝）
【本報訊】上周五（22日）深夜11時許，一名53歲男子返回粉嶺龍馬路獨立屋住所時，赫見房門被撬毀，屋內有被搜掠痕迹，由於懷疑有賊人潛入爆竊，遂慌忙報案求助。
執法人員接報到場，經戶主初步點算後，證實失去共約值10萬元的首飾和現金。人員經初步調查後，把案件列作「爆竊」處理，暫未有人被捕。
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