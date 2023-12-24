沙田4水果店遇竊 拘1男子

【本報訊】本月17日及20日，執法部門分別接獲3宗報案，指沙田正街街市的3間水果店懷疑遇竊，3宗案件的損失金額約為820元。人員根據情報分析及深入調查後，於昨日凌晨在沙田街市進行反爆竊行動，期間發現一名男子形迹可疑，懷疑他正針對一間水果店犯案，遂上前截查。人員在該名38歲男子身上，檢獲懷疑爆竊獲得的130元現金，隨即以涉嫌「爆竊」把他拘捕。

北角賊撬找換機 掠值兩萬鈔 經初步調查後，該名男子除了牽涉上述4宗爆竊案外，亦與上周五（22日）發生在沙田第一城一間快餐店的盜竊案有關，案中有一部約值1.1萬元的手機被盜去。

另外，昨日早上約7時半，有市民途經北角堡壘街1號地下一間夾公仔店時，發現店內一部輔幣找換機旁邊遍地「碎銀」，懷疑是賊人犯案後留下，遂報案求助。執法人員接報到場，發現該輔幣找換機的3個鎖頭被撬毀，機內的紙幣不翼而飛。

店舖負責人經初步點算後，相信損失約兩萬元。人員翻查有關「天眼」片段後，相信案發於昨日凌晨4時許，正設法追緝竊賊歸案。