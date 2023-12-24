理大外圍 錘襲執法人員 暴動男囚逾56月

同案11人判刑26.5月至35月 在2019年反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，執法部門拘捕大批示威者。當中8人早前承認暴動等罪，4人則經審訊後被裁定暴動罪成，12人昨在區域法院判刑。其中一人因曾用「錘仔」打執法人員，被判入獄56個月3星期，其餘11人被判囚26個月兩星期至35個月。

昨接受判刑的12人過往沒有定罪紀錄，當中4人是經審訊後被定罪，包括鄺小凡（20歲，無業）、柯仁龍（18歲，學生）、吳日軒（18歲，學生）及黃文浩（22歲，學生），上述均為案發時的年齡。其餘8人是認罪，包括禤曉諾（18歲，學生）、李沛珊（22歲，旅行社職員）、溫皓忠（26歲，文員）、譚俊輝（18歲，學生）、謝兆龍（19歲，學生）、梁錫俊（22歲，無業）、陸偉恒（20歲，學生）及林浩陽（25歲，文員）。12人被控於2019年11月17日至18日期間，在理大及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。被告溫皓忠另承認傷人罪。

事發留守現場 壯大聲勢 法官判刑時指，他們選擇留守現場，壯大暴動聲勢，但沒有證據顯示他們扮演重要角色，以監禁36個月為暴動罪量刑起點。考慮到被告是否認罪、年紀等因素後，判黃文浩入獄35個月；吳日軒及柯仁龍就暴動及蒙面物品罪入獄34個月； 鄺小凡入獄33個月；林浩陽入獄28個月2周；李沛珊及梁錫俊入獄28個月；禤曉諾、譚俊輝、陸偉恒及謝兆龍入獄26個月兩周。就着溫皓忠方面，法官認為被告為搶犯而用「錘仔」襲擊執法人員，案情嚴重，判被告就傷人及暴動罪入獄56個月3星期。

本案控方案情指，2019年11月17日晚上起，大批示威者集結於暢運道天橋與執法人員對峙，不斷投擲汽油彈和雜物。翌日清晨5時許，人員向集結人士發射水炮車驅散和推進，部分示威者退回校園內，期間有人以汽油彈焚燒大學入口，最終各被告在科學館道近暢運道交界被捕。案件編號：DCCC 733/2020、DCCC 617/2021

被告陸偉恒