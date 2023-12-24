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行蚺蛇尖扭傷腳 內地女獲救
【本報訊】昨日接近中午12時，一名持雙程證的30歲內地女子，偕友人挑戰有「香港第一險峰」之稱的西貢蚺蛇尖。期間，事主意外失足跌倒，扭傷腳部且痛楚不堪，由於寸步難行，同行友人報案求助。當局接報後，飛行服務隊直升機趕至現場，把事主救起後再送往灣仔直升機坪，再轉由救護車送院治理。
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