要聞港聞

行蚺蛇尖扭傷腳 內地女獲救

【本報訊】昨日接近中午12時，一名持雙程證的30歲內地女子，偕友人挑戰有「香港第一險峰」之稱的西貢蚺蛇尖。期間，事主意外失足跌倒，扭傷腳部且痛楚不堪，由於寸步難行，同行友人報案求助。當局接報後，飛行服務隊直升機趕至現場，把事主救起後再送往灣仔直升機坪，再轉由救護車送院治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc