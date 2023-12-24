油畫工藝品藏1650萬冰毒 返港男女被捕
【本報訊】海關機場科人員，於上周五（22日）截查兩名由非洲莫桑比克馬普托、經卡塔爾多哈飛抵香港的本地男女，期間用X光檢查他們攜帶的3件寄艙行李，發現影像有異遂進行深入查驗，並察覺行李內裝載的油畫和工藝品重量異常，並且塗有白色蠟層，最終在10幅油畫的背面及54件工藝品內，檢獲33.5公斤懷疑冰毒，估計市值約1,650萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕二人。被捕男女分別29歲及27歲，分別報稱銷售員和無業，案件仍在調查，暫未知他們有否收取報酬犯案。
調查人員表示，販毒集團企圖利用精良手法，把毒品融入油畫和工藝品內，藉此減低被發現的機會。面對毒販層出不窮的收藏手法，海關會適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點挑選來自高風險地區的旅客作清關檢查，並且使用先進裝備，加強從源頭打擊毒品流入本港。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
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