聖誕料11℃ 9年來最凍

昨錄8.1℃ 再創入冬新低紀錄 本港再創入冬後最冷紀錄！受到冬季季候風及一道雨帶影響，天文台昨日錄得市區最低氣溫僅攝氏8.1度，大帽山更曾低見攝氏負0.6度，多處地區最低氣溫降至攝氏7度或以下。展望今明兩日，天文台昨晚發表「今個聖誕終於冷」的《天氣隨筆》，預料冬季季候風在今日平安夜及明日聖誕節繼續影響本港，明日最低氣溫僅有攝氏11度，本港將迎來自2014年以來首個寒冷聖誕節（見表）。

天文台昨早9時33分發出特別天氣提示，指受冬季季候風及一道雨帶影響，本港天氣相當寒冷，高地氣溫顯著較低，可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險；市民亦應避免長時間置身在寒風中，特別身在高地及空曠地方，並請注意保暖，以及關顧長者及慢性病患者。到正午12時，天文台錄得氣溫攝氏10度。

70長者用平安鐘 15人需送院 不過，天文台亦指，雖然過去一星期本港寒風凜凜，但氣候仍未達極端水平。若冬季季候風令本港市區氣溫在一兩日內急劇下降至嚴寒水平（氣溫在7度或以下），加上風力達烈風程度的話，方可稱得上是極端寒潮。據統計，自1991年以來，香港曾4次受極端寒潮侵襲，對上一次發生在2016年1月。

長者安居協會表示，由昨日零時零分至清晨6時，共有70人使用「一線通平安鐘」服務，其中15人需要送院接受治療，送院原因主要是氣促及呼吸困難。

搜大帽山失蹤男 因天冷暫停 另外，上周四（21日）下午約4時，一名操普通話的男子懷疑在大帽山行山時，因嚴寒天氣未能繼續行程，於是致電求救。執法部門接報後，聯同消防、民安隊及政府飛行服務隊等組織救援隊伍，惟多方搜索下，始終未有尋獲事主蹤影。

昨日凌晨時分，大帽山山頂錄得攝氏0.7度低溫，救援人員考慮到山上漆黑環境及低溫天氣可能構成危險，於是暫時收隊。不過，消防在屯門萬德苑對開搜索時，據報在入口的長櫈上尋獲一把雨傘，以及載有太陽眼鏡、水瓶等物品的背包，懷疑屬事主所有。直至昨晚6時仍沒有任何發現，消防宣布暫停搜索行動，大帽山道亦解封。

近年聖誕節最低氣溫