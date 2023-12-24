醫健：伶牙俐齒：美國總統的牙科煩惱

活動牙托是一種病人看上去很容易，但實際上很難令病人滿意的治療。很多病人會在初次見面的時候說：「醫生，我對個牙托冇乜要求，只要食到嘢就得。」但事實上，一個活動牙托需要有足夠的承托，穩定度以及能在口腔內固定，才能夠讓病人享受進食。有時候由於受限於病人自身的口腔狀況，活動牙托未必能帶給病人舒服自如的感覺。所以活動牙托能夠「食到嘢」其實是修復齒科的最高境界。

據說美國的第一任總統華盛頓的父親在他少年時，送給他一把斧頭。華盛頓因貪玩砍掉了花園裏的櫻桃樹。事後華盛頓勇敢地向父親坦白承認事件。華盛頓小時候誠實的事迹為後人所讚頌，及後他當上了美國總統。他五十多歲就職時，口裏其實只剩下一顆牙齒。上任總統的第一年內，他最後一顆牙齒也被脫掉了，需要佩戴全口活動牙托。

華盛頓年少時誠實，究竟成年之後是不是「講大話甩大牙」我們並不清楚，但華盛頓當年佩戴過的幾副活動牙托二百多年來仍然保持完整，並在不同的展覽館中展出。筆者還未有幸可以見其真身，但從相片及文獻記載得知，當年華盛頓使用過的活動牙托採用青銅、黃金、牛牙、馬牙和象牙等物料製成。牙托中也配有鐵線，彈弓等裝置，因此非常巨型，像極了航空母艦。除了使用動物牙齒來模仿真牙之外，也有說他牙托上的牙齒是從奴隸身上得來的。

從華盛頓的日記中，我們知道活動牙托令到他感到非常煩惱。他覺得自己的嘴巴因為佩戴活動牙托而變形，令他的嘴唇凸了出來。他也需要使用藥物去紓緩因為佩戴活動牙托而帶來的疼痛。有一次他的畫家為他繪畫畫像時，發現華盛頓鬱鬱不歡，最後發現原來是因為他剛剛開始佩戴一副新的活動牙托而感到不適。在現時的一元美鈔上也印有華盛頓的頭像，不知道大家有沒有看見他的憂愁呢？

時至今日，修復缺失牙齒的物料有很多選擇，方法亦非常成熟。現在的活動牙托所用的合金比以往耐用，防止生銹的能力更高。假牙的像真度很高，不需要用奴隸的牙齒作為假牙。經歷多年的改進，活動牙托設計精簡了很多，不會再像航空母艦一樣。不變的是病人佩戴新的活動牙托時可能會有小量的痛楚以及不習慣。希望各位活動牙托佩戴者知道美國總統的故事之後，能覺得自己比美國總統更幸福，因為你肯定擁有一副比他更好的活動牙托。

牙科醫生韓琦