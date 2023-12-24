澳門消息：投資騙局屈手續費 女子失30萬

【本報綜合報道】澳門一名女子早前被陌生人在即時通訊軟件WhatsApp添加為朋友後，對方便展開游說投資攻勢，在初嘗甜頭下，事主打算加碼後卻因資金不足需作考慮，惟遭索取手續費，於是報案。澳門執法部門昨日表示，女事主報稱損失30萬元。

兩嘗甜頭被氹加碼 案情指，女事主今年10月底被陌生人加為WhatsApp朋友，至本月4日，被對方游說投資「基金」，事主認為有利可圖，按指示登入對方提供的連結，註冊開戶後存入兩萬元，數日後獲利700元，並成功提取本金及利潤。獲得小利的事主在對方游說下決定加碼，再轉帳30萬元投資，按指示操作後再賺8萬多元，但今次卻未有提款。

直至上周二（19日），連贏兩次的事主向對方查詢有否其他投資計劃，對方游說事主投資「新股」。事主有意但因資金不足需再三考慮，詎料對方以已開始前期工作為由，向事主索取「手續費」，事主與朋友討論後懷疑被騙，於是在上周三（20日）向報案求助。