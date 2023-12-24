應對氣候變化 政府稱港需拓水源

【本報訊】全球氣候變化將加劇降雨變化，水務署署長邱國鼎昨日表示，本港須發展更多不受氣候變化影響的新水源，令整個水資源組合更多元化，其中將軍澳海水化淡廠第一期已於前日（22日）起提供食水，預料全面投產後每日可生產13.5萬立方米食水，佔本港食水用量約5%。他又指，署方會繼續推行各項控制食水需求措施，並會加強向大眾推廣節約用水訊息。

將軍澳海水化淡廠前日啟用 邱國鼎出席電台節目時指，為應對氣候變化預計帶來的影響，本港需發展新水源，令水資源組合變得更多元化。他續指，將軍澳海水化淡廠第一期，連同明年陸續啟用的石湖墟再造水廠、安達臣道中水處理廠，將為香港提供3個新水源，分別是淡化海水、再造水及重用中水，提升本港供水的韌性，其中將軍澳海水化淡廠第一期已於前日起生產食水，料在全面投產後，產量可達每日13.5萬立方米，佔本港食水用量約5%。

邱國鼎又指，自2021年起，東江供水協議已優化為「統包扣減」方式，即當每年實際取水量低於每年供水量上限時，可從每年基本水價中扣減水價，扣減金額為節省的水量乘以扣減單位水價。按協議，香港除可獲得供水量的上限保證，即每年上限為8.2億立方米，亦可以每月按實際需要，通知廣東省政府所需的東江水供水量。此舉使香港在控制存水量方面更具彈性，避免浪費東江水資源，並節省運送東江水的能源成本；現時東江水佔全港淡水用量約70%至80%。