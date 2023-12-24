政府促公僕慎言 指私人身份非免死金牌

【本報訊】政府日前公布更新《公務員守則》諮詢稿。公務員事務局局長楊何蓓茵指「慎言」是美德，認為公務員發表意見必須小心，而職級愈高，空間可能愈小，即使以個人身份發言也不是「免死金牌」，需為被公開的私人談話內容而負責。

楊何蓓茵昨出席電台節目時表示，若以為私人身份發言就有一個「免死金牌」，似乎不太正確，同事要清楚在甚麼場合、對甚麼人發言，倘在一個私人小圈子說的，但最終傳到出去，都要負責。況且該場合是怎樣，說或不說、或說多少其實都可以決定的。公務員若以私人身份談論政府的事需按守則，但不代表沒有空間，如果是為了爭取薪酬或福利，也是合理的，但要留意表達的方式，如採取阻礙政府施政或破壞社會安寧等極端手法，不但是「踩界」，更是「過界」，但她相信有關工會是會透過守法及理性的態度來表達意見。

強調「慎言」是美德的楊何蓓茵，指任何人都要慎言，公務員亦不例外，無論在現實或網上世界都是一樣的。之不過，公務員並非不能就政府的政策發表任何意見，只是發表意見的時候不要令人誤會是官方立場。就守則提到公務員要以民為本、離開舒適圈，她指過去的確有批評聲音，認為公務員按本子辦事和僵化，然而隨地緣政治和時局轉變，公務員需與時並進，方可符合市民期望，而更新守則完成諮詢後會再作定稿，並會在公務員之間加強宣傳，包括為部門首長舉行座談會，幫助他們回到部門解說，日後公務員學院培訓亦會加入更新守則的元素。

料兩年後流失率放緩 對於公務員流失，楊何蓓茵說今年的辭職人數減少，退休人數仍然較多，相信再過一、兩年整體流失率會再放緩。她說政府擴大投考公務員資格到大學三年級生，今年政務主任等6個職系聯合招聘，有2,270人仍在修讀學士學位，570人屬於三年級生，佔比四分之一。而獲有條件聘用的學生已屬於「候任同事」，當局會邀請他們假期時到政府做實習生，參加部門活動，藉此了解職系的工作方式和文化。