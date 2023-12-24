曾為立會第3大政黨 成員涉犯國安步滅亡

【本報訊】公民黨前身為45條關注組，主要由法律界以及各類專業人士組成，在2003年組織反對《基本法》第23條立法，又在2004年以45條關注組名義派員參加立法會選舉，奪得6席。2006年，公民黨正式成立，又名為「大狀黨」，因骨幹成員為多名「大狀」包括梁家傑、余若薇及吳靄儀等人，並於2007年首次以公民黨名義派出時為議員的梁家傑參加行政長官和區議會選舉，雖然未能成功當選，但該黨在翌年2008年立法會選舉中取得頗高的得票率，成為當時第3大政黨，而在2012和2016年，該黨亦取得6席議席。

初選案多名骨幹仍還押 2019年反逃犯條例修訂事件爆發，公民黨在同年的區議會選舉中取得32席，為區議會第二大黨，為歷屆之最。不過，在2020年政府取消4名立法會議員的資格，當中3名均為公民黨成員，包括黨魁楊岳橋、郭家麒和郭榮鏗，指其有宣揚或者支持「港獨」主張、或具有其他危害中國國家安全等行為。其後非建制派集體辭職，公民黨立法會議席亦告「清零」。

2021年，公民黨多名骨幹成員如楊岳橋、郭家麒及譚文豪等人，涉參加民主派35+初選被指違反《港區國安法》被捕，至今仍被還押。而在還押期間，楊岳橋、郭家麒、譚文豪和李予信發公開信，提出解散公民黨。但時任公民黨主席梁家傑則回應稱，黨內曾就解散公民黨反覆討論，但最後決定保留公民黨，不過最終仍逃不過解散的命運，由於7名現任執委無人願意留任，無人報名參選，將成立臨時執委會，提出將「公民黨有限公司」清盤。

至於前議員郭榮鏗，則於2021年離港前往加拿大，現被當局懸紅通緝；而吳靄儀亦為已停運的「612人道支援基金」信託人之一，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪被捕，亦被裁定犯「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪，罪成罰款。