清盤最後結算 公民黨明年3月玩完

無人願拾爛攤子 臨時執委今總辭 公民黨今年5月宣布解散，並委任清盤人正式展開程序，有關程序已經進入尾聲。公民黨臨時執委會主席梁家傑昨日在社交網站宣布，公民黨臨時執委會今日總辭，按法例明年3月正式解散。

9.7萬結餘捐公益金 梁家傑表示，公民黨有限公司的清盤程序到尾聲，清盤人根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》召開公司最終會議，向會員提交並解釋清盤報告。清盤人已經將公民黨有限公司約9.7萬元結餘，全數捐贈香港公益金。

公民黨在今年5月27日特別會員大會，議決通過進行自願清盤程序，並委任清盤人接手。昨日清盤人根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》召開公民黨有限公司最終會議，向會員提交並解釋清盤報告。

梁家傑表示，會議後，根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第239條，清盤人一星期內向公司註冊處處長提交關於今日會議的申報表，處長收到後須將其登記，3個月後公民黨有限公司正式解散。

黨員涉違國安被捕 成立超過17年的公民黨，由於未有黨員願意「接棒」參加2021立法會換屆選舉，在今年5月27日的特別會員大會後，正式宣布解散。盛極一時的公民黨曾在立法會最多佔6席，更一度成為區議會第二大黨，惟及後在公民黨多名成員被指，涉嫌違反《港區國安法》被捕，黨內領導層出現真空狀態。梁家傑在當日的會議後表示，出席投票總人數為31位，獲30位支持，一位棄權，換言之有逾四分之三黨員贊成自願清盤，議決已獲通過並委任清盤人，在計算完資產後，會捐出未用完資產做慈善。

梁家傑