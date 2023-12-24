西隧扣錯錢 當局認監察未到位

【本報訊】三隧分流實施首個工作日西隧出現收費系統出錯，政府一度表示懷疑有人干預系統，執法部門將主動介入調查，及後改口指涉及內部人為失誤。運輸及物流局局長林世雄昨日形容事故是一個很大錯誤，當局非常緊張，指事件源於職員疏忽所致，強調收費系統沒有結構性問題，並已責成承辦商及加強管控措施。他又指，雖然收費系統的營運工作外判予承辦商負責，但監察責任仍然在政府，需對事故負責。

林世雄在電台節目表示，經調查後，發現職員未有清除舊有指令，以致分時段收費表被「633」舊收費表取代，他指運輸署已責成承辦商及加強管控措施，日後如在系統操作關鍵流程中加入指令，或凡涉及收費關鍵程序的改動，均要先取得署方許可。

至於是否需要加強外判商的監察，林世雄指，雖然收費系統的營運工作外判予承辦商負責，但監察責任仍然在政府，必須要到位。而為免類似事情再發生，當局將與服務承辦商討論需要加強的措施，未來亦要定期檢核工作表現，他又指運輸署一般採用的收費系統，都是由電腦系統按時執行，甚少要作出重大改動。

指最少3個月始見分流成效 三隧分流分時段收費實施將近一周，林世雄表示，根據首3個工作天的數據，西隧的平均車流上升14%，紅隧及東隧則分別減少13%及7%，而在繁忙時段3條過海隧道的整體車流都有所減少，繁忙時段前後就相對有較多車，林世雄認為，顯示了駕駛人士似乎因應收費不同而改變出行習慣，反映分流措施初步已見成效。

不過，他亦指近日學校開始放假，亦有市民趁假期外遊，預計最少3個月才能見到明顯的分流作用，運輸署會在農曆新年長假期後再檢視數據。