服藥照飲勝 助興恐奪命

聖誕及元旦是派對、聚會高峰期，不少人會喝酒精飲料助興，忽視了酒精對藥物的影響。香港執業藥劑師協會警告市民勿將酒精與藥物混合服用，這種危險行為嚴重者可導致死亡。該會舉例指，類固醇藥物與酒混合，可導致胃出血和潰瘍；部分抗生素與酒精混合時則可致肝毒性發作。而部分市民以酒精代謝劑協助減低飲酒後反應，協會亦指，這類產品的成分可能只有草藥、維生素、人參，咖啡因和腸道保護物質，可能無法有效地克服醉酒的影響。

協會表示，根據美國國立衞生研究院研究，與酒精相互產生作用的最常見藥物包括高血壓藥物、安眠藥、止痛藥、膽固醇藥物等，而將酒精與藥物混合是非常危險，尤其當混合酒精和藥物時，可能會產生各種副作用，當中包括嗜睡、頭暈、心臟問題、昏厥、出血；嚴重會導致肝或心臟損傷、呼吸減慢，甚至死亡。

可傷肝胃心臟 減慢呼吸 協會舉例，當市民服用類固醇藥物時喝酒，可導致胃出血和潰瘍；而抑鬱症藥和酒精混合則會導致額外的嗜睡，以及有頭暈和受傷的風險；止痛藥和酒精混合亦要極小心，協會指，若同時使用酒精和麻醉劑等止痛藥，會令到呼吸減慢，最嚴重可能致命。

至於服用抗生素時同時喝酒，部分抗生素與酒精混合時，可能會導致嚴重反應，譬如心跳加快、肝毒性發作等；其他抗生素則可能導致惡心，頭暈，甚至嗜睡。協會解釋，過量飲酒可能會降低身體的免疫系統，以及抵抗任何感染的能力。

成分簡單 解酒丸難解醉 若有人服用口服抗凝劑期間時忽然大量飲酒，將會增加出血風險。協會表示，由於當華法林與酒精聯合使用時，會降低口服抗凝劑的代謝，並會改變了華法林的作用，因而可能導致市民有更大的出血風險，甚或令華法林的作用降低。

協會又提醒使用酒精代謝劑的市民，這類產品的成分可能只有草藥、維生素、人參，咖啡因和腸道保護物質，可能無法有效地克服醉酒的影響。