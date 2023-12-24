簡約公屋成本惹質疑 當局死撐組件可重用

【本報訊】外界有聲音質疑簡約公屋成本過高，房屋局局長何永賢昨日表示，簡約公屋的成本由最初估算的270多億元，下調至210多億元，加上簡約公屋的組件大部分都可以重用，重申不會在興建簡約公屋後原地拆卸而造成浪費。

每個單位成本59萬 何永賢昨出席電台節目，期間有聽眾質疑簡約公屋成本高，並指相關單位作短暫用途後將成為廢物。何永賢回應指，現時簡約公屋的成本已經由最初估算的270多億元，下調至210多億元，平均每個單位成本約59萬元，且有關組件中，更高達95%均可以重用及重置。

她又提到，日前到過一個過渡性房屋地盤，一個較早前於宋皇臺使用的單位已經重置，相關單位甚至可以重用數次，未來可考慮於北部都會區發展時，用作配合工程用途，例如工地辦公室及宿舍等，重申有關建築方式具靈活性。

此外，被問到公屋輪候首次獲編配時間上升至5.6年，何永賢則解釋，主要因上季並沒有新建公屋編配，供應主要來自回收租戶交回的公屋單位，當中主要位於市區，導致輪候市區單位的時間較長，令相關數字上升。