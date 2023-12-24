彩虹邨重建 料一年後公布詳細計劃

【本報訊】有60年歷史的彩虹邨將展開重建可行性研究，房屋局透露，現時有7,400個單位的彩虹邨完成重建後，預料可提供9,200伙。房屋局局長何永賢昨日表示，當局明年會展開詳細研究，預計農曆新年後派人落區，與彩虹邨居民及持份者，如非政府組織及地區人士收集意見，預計一年後公布詳細重建計劃。

新春後落區收集意見 何永賢昨日出席一個電台節目時表示，農曆新年後會落區，透過工作坊及問卷形式，邀請居民提供交通配套、道路接駁等規劃，還會了解他們對未來興建樓宇高度等意見。當局亦會同步研究技術細節報告，預計一年後公布詳細重建計劃。

彩虹邨重建計劃為期15年，將分3期安置居民。外界有聲音期望彩虹邨重建後有更多單位，何指，初步預計單位會由現時7,400伙增至約9,200伙，惟相關數字仍屬初步估算，當局需與運輸署等部門，研究改善附近道路，並作出平衡，才可進一步得知建造單位數目。

至於重建時間能否進一步壓縮，何永賢表示，若採用組裝合成等技術，建築期可以縮減數個月，惟搬遷涉及長者，當局會大致按原定步伐重建，避免太急切。