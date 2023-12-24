泳池遮光板吊吊揈 本報介入 即拆陷阱

「小犬」吹襲幾鬆脫 康署維修拖字訣 颱風「小犬」於今年10月吹襲本港，導致不少樹木倒塌，公物損毀，將軍澳泳池屋頂的遮光板就在颱風吹襲後受到破壞，其中一塊遮光板更出現鬆脫的迹象，伸出游池外牆，危危乎掛於半空中。直到本月20日有常到將軍澳泳池游泳的泳客向本報投訴，本報即日向康文署查詢，翌日獲回覆指有關工程現正開展，預計明年3月完成。本報作出查詢後3日，讀者發現該半天吊的遮光板經已被移除，署方竟用了近3個月時間才善後，更在本報查詢後才將該遮光板移除。

街坊屢投訴 部門無回音 該名常到將軍澳泳池游水的讀者表示，自從颱風小犬後就留意到遮光板出現鬆脫的迹象，他指出其中一塊凸出一米左右，其遮光板下方不時會有行人路過，擔心會危害到行人安全，曾多次試圖致電康文署作出投訴，不過都沒有人回覆。

根據讀者提供的照片，可見部分遮光板已從蔭棚上移除，不過可見位於末端的一塊遮光板依然在蔭棚上，有約一半大小的遮光板已超出蔭棚及泳池外牆，越過鐵絲網向下垂下，名副其實「半天吊」。此外，凸出的部分有一半懷疑已脫落，可見到其不規則的斷痕，同時亦見到有裂痕在遮光板上。

署方稱已開展復修工程 康文署發言人回覆查詢時表示，並沒有接獲有關將軍澳游泳池遮光板的投訴。署方續指，部分蔭棚上的遮光板曾於10月中旬在強颱風小犬襲港時受破壞，已即時移除相關受損的遮光板，並安排復修及替換其餘有老化迹象的遮光板，有關工程現正開展，預計可於明年3月完成。另外，署方亦指設有遮光板的蔭棚位於主池範圍外，而至明年3月冬季期間，將軍澳游泳池只開放主池，泳客現時不能進入設有遮光板蔭棚的範圍。