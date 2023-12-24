室內展銷試食招徠 冬日美食節吸客

【本報訊】香港冬日美食節及冬季購物節昨日開鑼，開幕時間是上午10時，但早上9時已有市民到場排隊，頭5名均為等待下午主舞台表演的追星一族。到10時開幕時約有50人排隊，不少市民指該場地在室內，可以避寒兼購買年貨。場內設有試食，頗受年輕人歡迎，有販商對銷情感樂觀，亦有市民計劃大花3,000元購物。

檔販料生意升兩成 海味檔負責人鄭先生看好今次參展生意，因為今年有熟食，場內香氣四溢，有助吸引客人，並會吸引市民即場試食，帶動相關產品銷售。談到年尾展銷會較多，他認為美食節較工展會有地理優勢，除因近日天氣寒冷外，昨日亦間中有雨，美食節在室內舉行，受到的影響較小。鄭先生續指，不少客人會到攤檔辦年貨，而且每年都有回頭客，另外針對年輕客群亦有熟食提供，相信生意可提升一至兩成。

市民鄭小姐在美食節行了約半小時已用了逾千元，她買了碗裝湯、肉丸及杏仁餅等，其中杏仁餅是因為試食後感到吸引而購買。她指昨日天氣寒冷，專門選擇到美食節而非工展會，「好鬼凍喎，梗係嚟呢度先啦，呢度室內嗰度室外，差好遠喎。」市民布女士則買了果乾、麵等食品，她指商品都頗為「抵買」，最特別是可以講價，她指果乾由200元一包講至150元一包，她預算花費3,000元，準備買一個煲。布女士早前已去過工展會，她亦指美食節較好行。