一家大細放長假去上海 飛內地航班櫃位打蛇餅

【本報訊】本報記者昨晨在香港國際機場直擊出入境情況，現場所見，離港大堂人流眾多，其中飛往內地航班的登機櫃位更大打蛇餅，反觀抵港大堂人流較為疏落。有市民指，今年已外遊至少3次，花費近9萬元，直言：「有機會梗係出去啦！」

昨日早上10時許，機場離港大堂人流眾多，離境旅客需要等候，現場亦有廣播提示。其中飛往內地航班的登機櫃位更大打蛇餅，大部分屬跟團旅客，抵港大堂人流疏落，較為冷清。市民李女士計劃到上海旅行5日，是次為今年首度出遊，預計消費3,000至4,000元。同樣到上海旅行的曾先生一家，稱難得有假期，計劃與子女在當地逗留9日。

報復式出遊 1年去4次 市民梁小姐指將到首爾旅行9日，連同今次在內今年已旅行4次，合共支出約6萬元，問到為何不留港消費，她直言「有機會梗係出去啦」。馮先生計劃與一班朋友到日本東京及北海道旅行8日，直言：「chur（消耗能量）咗成年，係咪要去玩吓先？」他又指，今年已外遊3到4次，以去日本居多，共花費7至9萬元。