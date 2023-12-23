龍七公：司法干預選舉 特朗普夢碎？

一個醫生診症時心猿意馬，肆意非禮病人。當局如要吊銷其牌照，當然要先讓法庭把他定罪。一個教師行止不端，課餘時間到百貨公司，總喜歡偷雞摸狗，順手牽羊。當局如要撤銷其資格，當然也要待執法者先把他繩之以法。可是一個美國總統候選人涉嫌犯了叛亂罪，地區司法機關卻可以不等待法庭的裁決，就能胡亂撤銷其參選資格。山姆大叔司法制度之兒戲及荒唐，真教世人瞠目結舌，眼界大開。

美國近年通脹有如脫韁野馬，總統拜登支持度江河日下。民主黨選情嚴峻之際，前總統特朗普再度入主白宮的呼聲甚囂塵上。民主黨為求反敗為勝，竟用下三流的司法手段干預選舉。日前科羅拉多州最高法院7個親民主黨的法官，引用1868年通過的古舊「叛亂條款」，以4對3的比例判定特朗普因參與叛亂而失去該州總統初選的資格。判決一經宣布，舉國嘩然。特朗普縱然行事乖張，屬政壇有數的惡棍，但法律面前人人平等，混世魔王也應得到公平的審訊。特朗普的初選對手、新澤西州前州長克里斯蒂，對此等司法干預也不敢苟同。

未審先判 弄巧成拙 眾所周知，美國司法機關過去一年對特朗普執法如山，嚴懲不貸，至今已提出81項嚴重的刑事檢控，舉其犖犖大者如欺詐政府、擾亂行政程序、「艷星門」的商業文件造假、違反喬治亞州的反敲詐勒索法、非法私藏國防機密文件等。然而，你可知司法機關偏偏沒有動用哪條法例去檢控他？答案竟是叛亂參與罪。

拜登執政，麾下多是民主黨中人。司法部也希旨承顏，對特朗普切齒痛恨，時刻欲除之而後快，惟於處理其叛亂一案卻顯得束手無策。《華盛頓郵報》更有文章指出，特別檢察官傑克‧史密斯費盡九牛二虎之力，也無法搜集足夠的證據去用叛亂法把特朗普入罪。既無叛亂的裁決，科羅拉多州最高法院又憑甚麼可判定特朗普因參與叛亂而失去該州總統初選的資格呢？再者，「叛亂條款」只禁止某些前官員擔任官職，卻沒有明文禁止他們參選。故此，司法機關以「叛亂條款」為由來褫奪特朗普的參選資格，委實教人難以信服。

地區司法機關未審先判，特朗普選舉團隊怒氣填胸，決意向美國最高法院上訴。由於「叛亂條款」自19世紀中葉起都沒有再被引用過，法官研判時也沒有太多先例可循。美國最高法院的大法官大多是親共和黨的保守派，當中更有3位是由特朗普親自任命，故此推翻科羅拉多州最高法院裁決的機會頗高。筆者預計拜登黨羽的司法干預怪招不會得逞，反倒會弄巧成拙。新澤西西朗布蘭奇大學的最新調查報告指出，七成共和黨支持者認為2021年國會大樓襲擊事件不屬於暴亂。科羅拉多州的司法鬧劇，最終只會令更多共和黨的支持者同仇敵愾，萬眾一心把選票投向特朗普。