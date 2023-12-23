笑看天下：死得人多 已成鬼域

以巴衝突踏入第三個月，加薩滿目瘡痍，生靈塗炭。哈馬斯組織周三表示，自以哈戰爭爆發以來，加薩至少兩萬人喪生，當中包括8,000名兒童和6,200名婦女，另外至少有5.26萬人受傷，6,700人失蹤。半島電視台報道，以軍周三起加強轟炸加薩北部賈巴利亞難民營和南部城市拉法等地，造成最少數十人死亡。世界衞生組織表示，由於缺乏燃料、物資及醫護人員，加薩北部再冇醫院可以運作。一個說法是該地區醫院都變成「寧養中心」，人們在那裏「等死」。

有傳以色列提出願意在加薩停火至少一周，換取哈馬斯釋放約40名人質。之不過，以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列喺加薩嘅軍事行動會繼續，直至哈馬斯全部被消滅為止。另一方面，哈馬斯一再強調，以色列永久停火才會釋放所有人質。雙方各持己見，看來每日只會再死三幾百人！

美國總統拜登對於以巴衝突，看來冇晒符弗，日前被問到以哈換囚談判，佢有氣冇力指美方正在推動雙方達成協議，之但係又稱「當下冇任何期望」。拜登由最初強撐以色列，到依家變成「老油條」，完全沒有老美昔日雄風霸氣！內塔尼亞胡應已看出美國無力左右大局，或者根本不想多牽涉其中，反正是否結束戰事，對美國來說係不痛不癢。

阿聯酋提出呼籲以哈長期停火的聯合國安理會決議案再押後表決，有外媒稱，為求挽救妥協方案，決議草案措詞已由最初「緊急及持續停止在加薩的敵對行動」，退讓至「緊急暫停敵對行動，容許人道物資安全無阻進入加薩，並採取緊急措施達致持續停止敵對行動」。內塔尼亞胡滿眼仇恨，根本不知何謂「人道」，加薩備受戰火蹂躪，死得人多已成鬼域，即使停戰，恐怕也不適合人居住！