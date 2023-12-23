撥亂反正：煞有介事 所為何事

世上本無事，庸人自擾之。美國全國廣播公司（NBC）日前引述3名美國現任及前任官員，指稱中國國家主席習近平在早前舉行的第二次「習拜會」中，披露了北京對統一台灣的最新立場。

有關報道手法疑似揭秘式、爆料式，但細看相關內容，其實99%都是中國官方的一貫立場，以至是習主席會前會後的公開講話，包括中國必會實現兩岸統一，但沒有設定時間表；統一方式首選是和平收回，而不是武力攻台；有美國軍方指稱中方計劃在2025至2027年攻台的說法不實；中方要求美國不要再影響台灣，包括明年舉行的總統選舉；中方希望美方明確支持中國統一及不支持台獨等。全部都是已公開講了多年的老話、舊話，沒有甚麼新聞性或爆炸性。

美媒煞有介事地重提舊事，究竟所為何事？最有可能就是為了台灣大選。民進黨執政多年只顧搞政治、搞分化、搞台獨，導致當地經濟民生若非大幅倒退，也是不進則退。若非上屆香港特區政府處理修例風波不當，向民進黨總統候選人送上大禮，國民黨可能早已重新上台。

經過近年的新冠疫情，全球經濟放緩，大陸以防疫或食物安全為由，針對台灣實施的種種農產品入口及旅遊禁令，還有台灣軍隊頻仍的意外和醜聞、美國在阿富汗及俄烏戰事的龜縮表現等，愈來愈多台灣民眾都醒覺到，不論是冷戰、熱戰或貿易戰，台灣都難與此消彼長的大陸一戰。

因此，國民黨今次的選舉策略，一是多談經濟民生，少講政治統獨；二是若被迫談及兩岸關係，就要指控民進黨將台灣推向戰爭。美媒此時大爆中方在未來幾年都無意武統，明顯想為民進黨解圍助選，向憂慮會開戰的淺綠選民大派定心丸。