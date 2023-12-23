自成一家：歐美明搶俄國財產

俄烏戰爭爆發至今不知不覺快將兩年，歐美國家初期尚能源源不斷地向烏克蘭提供大量資金和軍事援助，但近幾個月已經開始出現枯竭迹象。除了美國拜登政府600多億美元的援助計劃在國會受阻，歐盟也因未能說服匈牙利而無法啟動對基輔500億歐元的新援助計劃。歐美各國有見及此，近來竟想出要把扣押的俄羅斯資產用於援助烏國。

原來，歐美陣營在俄烏開戰後就對俄羅斯採取制裁，凍結了數以千億美元計的俄國資產，其中大部分是俄國央行存放在歐洲國家的外匯儲備。如果說暫時凍結俄國資產是非常時期的非常手段，勉強還可以接受，沒收俄國的主權資產顯然是升了級，不顧國際法準則，有如強盜明搶，會帶來不少後遺症。

比方說，俄羅斯國內也有大量來自歐美公司的資產，早前克里姆林宮已採取預防措施，將這些資產凍結在國內，以作為對歐美制裁的回應。假若歐美沒收俄國政府財產，屆時莫斯科肯定會還以顏色，採取同一做法，全球金融市場將出現大混亂。

而且，很多國家經此之後猛然醒覺：一旦日後和歐美陣營發生衝突，歐美隨時會像對待俄羅斯一樣，粗暴地沒收它們在歐洲金融市場合法的資產。據悉已有一些國家的央行決定將存在歐盟國家的黃金儲備匯回本國。這說明歐美濫用本國的國際金融權力，短期內似乎看不出問題，但長期而言將像濫用抗生素，影響到歐美金融市場的國際聲譽。

例如北京已連續7個月拋售美國國債，截至10月底持有的美債不到8,000億美元，創下2009年以來新低。對於包括中國在內的許多國家來說，非美國盟國的國家投資於美國國債已愈來愈不安全，尋找減持美債的替代方案在未來還會陸續有來。